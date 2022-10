Secondo voi esiste un allenatore con un proprio ufficio stampa personale? Sì,. Il suo addetto alla comunicazione non è un giornalista. Si chiama Giovanni Galeone, un noto ex allenatore, considerato da sempre il suo mentore.. D'accordo: lo chiamano e lui risponde. Forse gli chiedono solo del mister labronico, forse ha una sola causa da difendere, ma ce ne ha per tutti. In primis, una certa “tirchieria” della società, poi le eccessive pretese di chi pretenderebbe che laconquistasse lo scudetto dopo essersi classificata quarta l'anno scorso, infine i giocatori non proprio scarsi, però insomma...