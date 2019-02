La Juve perde 2-0 nell'andata dell'ottavo di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Così Allegri ha analizzato la sconfitta alla Rai: “Loro sono una squadra che gioca così, siamo stati puniti, giocano così loro. Sulla traversa di Griezmann eravamo impreparati, anche sul gol sbagliato da Diego Costa, possiamo ancora arrivare ai quarti di finale, la fiducia è totale, peggio di così non potevamo fare, soprattutto nel secondo tempo. Rifarei la scelta di mettere Dybala dall’inizio, ha fatto la sua partita come tutti gli altri. L’Atletico gioca così, l’arbitro l’ha diretta bene, al ritorno a Torino dovremo essere in una grande serata per arrivare ai quarti. Ora pensiamo al campionato, abbiamo tre partite prima del ritorno. Gol presi sulle palle inattive? Non sono preoccupato, lavoreremo, ma ora mettiamo da parte queste cose e vediamo la partita di ritorno. Gesto di Simeone?Non mi dà fastidio, qui è sempre così, bisognava continuare a combattere”.