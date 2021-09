Riparte la Serie A ed è subito big match:che si incrociano tra ricordi del passato e l'occhio puntato al futuro. Lo sguardo di Spalletti e Allegri però è concentrato sui loro giocatori: studiano, valutano e riflettono, in attesa di sciogliere gli ultimi dubbi su chi mandare in campo.- Qualche indizio è arrivato dalle conferenze stampa dei due allenatori e dalla lista dei convocati: in quella di Allegri non ci sono i sudamericani Danilo, Alex Sandro, Cuadrado (in Colombia per accertamenti post gastroenterite), Bentancur e Dybala, rimasti tutti a riposo dopo aver giocato la notte tra giovedì e venerdì con le rispettive nazionali.con de Ligt, Bonucci e Chiellini dietro e Rabiot, Locatelli e McKennie in mezzo al campo. Ancora qualche dubbio sulle fasce, con De Sciglio e Pellegrini in pole ma occhio al jolly Bernardeschi che scalpita. Davanti insieme a Morata ci sarà Kulusevski, prima chiamata per Moise Kean che andrà in panchina.(Rugani in difesa, Bernardeschi uno tra Pellegrini e De Sciglio sulle fasce, Ramsey a centrocampo e Kean in attacco), ma non è escluso che, vista la contemporanea assenza di Chiesa e Cuadrado che se fosse stato a disposizione sarebbe andato a Napoli,- 4-2-3-1 per il Napoli, nel qualeche lo stesso Spalletti ha annunciato come uno degli undici titolari; Ospina è rientrato in tempo dalle gare con la nazionale e sostituirà l'infortunato Meret tra i pali., dal primo minuto sulla trequarti ci sarà Elmas con Politano da una parte e Insigne dall'altra: "Sta benissimo" ha assicurato Spalletti parlando del capitano in conferenza. In mediana insieme ad Anguissa giocherà Fabiàn Ruiz a fare da schermo alla difesa a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui., al quale è stata ridotta la squalifica dopo l'espulsione contro il Venezia nella prima giornata. Quasi tutto pronto per Napoli-Juve, bentornata Serie A.