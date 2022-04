Il tecnico della Juventusha presentato, in conferenza stampa, la sfida di lunedì sera al Mapei contro il Sassuolo, decisiva per blindare il quarto posto Champions dopo la sconfitta della Roma: "Sarà una partita difficile, il Sassuolo è difficile da affrontare soprattutto quando arriva da una sconfitta. Per loro sarebbe importante la vittoria, battere la Juve è motiovo di orgoglio. Dobbiamo fare una partita giusta, altrimenti ne verremo fuori con le ossa rotte"."Non è ancora matematico, andiamoci piano. Aver raggiunto la finale di Coppa Italia ci consente di giocare per un trofeo ed è già un obiettivo. Per la Champions sarà lunga, mancano 5 partite e due scontri diretti, contro Lazio e Fiorentina. Facciamo un passo alla volta, poi si vedrà"."Titolari? Deciderò dopo l’allenamento di oggi. Arthur non recupera, speriamo di riaverlo con il Venezia. Poi, siamo i soliti e tra gli altri non recupera nessuno. A centrocampo dipende, devo valutare le condizioni di Danilo, Zakaria e Rabiot"."McKennie ieri ha fatto i primi passi di corsa, va meglio. Per averlo a disposizione ce ne vuole. Locatelli? Non so se riuscirà a rientrare prima della fine della stagione. Rabiot sta facendo meglio. Magari domani farà gol, piano piano ci avviciniamo. Sta crescendo, ha un motore diverso dagli altri. Ha 26 anni e ha tanti anni ancora per fare bene e per migliorare"."De Ligt sta bene, ha 22 anni e ce la fa a giocare. Devo scegliere tra Bonucci e Chiellini. Su Morata devo decidere oggi chi ho a disposizione davanti, perché chi è entrato dopo con la Fiorentina ha fatto bene"."Dell'Allegri di Sassuolo non c'è più niente, solo un grande affetto con chi è ancora lì. Sono ancora legato alla famiglia Squinzi, per me lì è stato un anno importante e quando torno è sempre un piacere anche se ultimamente mi hanno detto qualche dispiacere. Sono molto bravi. Primavera? Mi è dispiaciuto, purtroppo il calcio è questo. C'è stato un ottimo lavoro del settore giovanile. I giocatori che arrivano in prima squadra crescono nei settori giovanili da quando hanno 8-10 anni. Son statistiche che ho visto qui alla Juve, ho visto al Milan. Il settore giovanile della Juventus sta facendo un ottimo lavoro, l'allenatore è stato molto bravo. Poi l'aggiunta della seconda squadra è importante perché il passaggio dalla primavera al professionismo è difficile"."Bisogna avere l'ambizione di finire al meglio la stagione arrivando nei primi quattro posti e cercare di vincere la Coppa Italia. L'anno prossimo ci conosciamo meglio e partiremo da una base un poi più alta"."Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Stefano, speriamo di rivederlo il più presto possibile".