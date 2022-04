Per la sostituzione di, lasta pensando, fra gli altri, anche a, attaccante dele della Nazionale. Del numero 18 neroverde, e del confronto a distanza con Dybala, ieri ha parlato l'ad del club emiliano,i: "Raspadori ha detto che gli piace giocare nel ruolo di Dybala? Non vuol dire che vuole essere il suo sostituto. Dobbiamo fare i complimenti a Dionisi che lo ha impiegato in quella zona di campo. Sicuramente è un ottimo prospetto".Al di là delle eventuali affinità tecniche e tattiche,, 22 anni compiuti il 18 febbraio,di 75 partite e 17 gol fra Serie A e Coppa Italia, sempre con il Sassuolo, a partire dalla stagione 2018-19. Quando Dybala (classe 1993) arrivò alla Juve nell'estate 2015 non aveva ancora compiuto 22 anni (li avrebbe festeggiati il 15 novembre, dopo pochi mesi a Torino).93 partite e 21 reti con il(due stagioni in A intervallate da una in B), oltre a 40 gare e 17 gol con la maglia dell'di Cordoba nella stagione 2011-12 nella serie B argentina.per Raspadori a 22 anni già compiuti, controgol per Dybala a 22 anni non ancora compiuti), numeri che non spiegano tutto, e che non precludono certo a Raspadori un futuro glorioso, magari proprio alla Juve, ma