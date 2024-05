Allegri può vincere ancora: domenica c'è il 'Premio del Presidente' con la sua cavalla Estrosa

53 minuti fa

La sua avventura con la Juventus è ufficialmente finita oggi con l'esonero comunicatogli da Cristiano Giuntoli che pone fine alla sua seconda avventura sulla panchina bianconera, ma Massimiliano Allegri può ancora continuare a vincere anche se non con il mondo del pallone. Domenica, infatti, la sua cavalla Estrosa può portarsi a casa il Premio del Presidente.



SUPER EVENTO DI IPPICA - Dopo il calcio Allegri può togliersi altre soddisfazioni con la sua seconda passione, l’ippica. Domenica all’Ippodromo Capannelle va in scena il “Derby Day”, che come riportato da Sportface è la madre di tutte le corse. Vincere il Blue Ribbon, infatti, è il sogno di qualsiasi addetto ai lavori dell’ippica, visto che per un cavallo arriva soltanto una volta nella propria carriera, all’età di tre anni. La cavalla di Allegri, Estrosa, è reduce dalla vittoria nel Signorino, e domenica 19 maggio si giocherà il premio “Presidente della Repubblica”.