La Juventus cade ancora e male in casa del Maccabi Haifa, una sconfitta che complica terribilmente le speranze di rimonta verso gli ottavi di Champions League. E riaccende la rabbia dei tifosi contro Massimiliano Allegri.



#ALLEGRIOUT - Torna in tendenza sui social il celebre hashtag #AllegriOut, il tecnico bianconero diventa il primo bersaglio della critica sui social. Messaggi anche duri, che sottolineano la prova 'indegna' della squadra e le responsabilità del tecnico, invitato a dimettersi. Non viene risparmiato neanche Andrea Agnelli, reo secondo i fan di non prendere la dolorosa decisione nonostante la crisi.



Nella nostra GALLERY le reazioni dei tifosi .