Oggi la Juventus si allena alla Continassa per la prima volta con tutto il gruppo a disposizione. Massimiliano Allegri incontrerà per la prima volta Cristiano Ronaldo alla Continassa anche se il portoghese ha già lavorato per una settimana nel nuovo centro tecnico bianconero assieme a Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, Bonucci e Bentancur. Coloro che hanno preso parte alla tournée negli Usa rientreranno oggi dopo due giorni di pausa concessi dal tecnico bianconero. All'appello mancherà solo Blaise Matuidi che è ancora in vacanza dopo la vittoria del Mondiale e rientrerà a Torino nella giornata di venerdì.