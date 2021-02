. Qui si dice di, durato sei settimane - il tempo di 4 punti e nessuna vittoria in 7 partite - sulla panchina del. Avventura finita, game over per, l’uomo che - da ct della Francia -, a Berlino, quando infiammò la vigilia dicendo che "è una leggenda che gli allenatori italiani siano maestri di tattica".in sostituzione dell’esonerato Christian Gourcuff. Si era presentato bello carico, col solitodopo una pausa lunghissima, a 27 anni dall'ultima volta (datata 1993, a Lione) in Ligue1 e a 10 dalla sua ultima volta sulla panchina della Francia. Aveva raccolto i cocci di un Nantes quintultimo in classifica, con 15 punti dopo 17 partite di campionato. "- annunciò tronfio come da repertorio -, scivolato al 18° posto e a forte rischio retrocessione. Pare che, così il presidente - Waldemar Kita - l’ha sollevato dall’incarico e sta pensando a Antoine Kombouaré, già sulla panchina del PSG (2009-dicembre 2011), esperto in salvezze (Digione e Tolosa le ultime) e valorizzatosi da giocatore proprio del Nantes.- che per questo suo ritorno aveva dovuto attendere la cosiddetta "deroga Ranieri", cioè la possibilità che si dà ad un over 65 di allenare in Ligue1 -. Ne ha viste di tutti i colori, il buon Raymond, amato (poco, da qualcuno che va controcorrente per il gusto di farlo) e detestato (assai) in Francia,Arrogante, controverso, snob, maestro nel provocare gli avversari, con un passato non sempre limpido (nel 1994, da Ct dell’Under 21, venne accusato di bagarinaggio, stava vendendo fuori dallo stadio il pacchetto di biglietto che la Federazione Francese gli aveva assegnato),capace di regalare sempre sorprese. Sentite questa: nel 2008, con la Francia eliminata in malo modo dall’Europeo, Domenech ha la bella idea di presentarsi davanti alle telecamere e sorprendere tutti. Nodo della cravatta allentato, barba non rasata, sguardo allucinato, capelli grigi arruffati ad arte.(d'altronde gli riesce facile: è un attore di teatro a tempo perso, lui) cMa si può?. «Perdonami, Estelle, mi sposi?». Ma come, i francesi si aspettano il mea culpa, pretendono spiegazioni sulla vergognosa figura della Nazionale e invece si trovano davanti un fidanzatino con la fregola di infilare l'anello al dito. Sarà pure il Grande Antipatico, ma come si fa a non provare tenerezza per un orsetto così?