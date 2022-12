L'IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), l'organo della FIFA che si occupa di statistiche e record, ha stilato una lista di candidati al premio di miglior allenatore per club del 2022.



ASSENZE ILLUSTRI - Tra i candidati figurano anche Luciano Spalletti e José Mourinho, rispettivamente allenatori di Napoli e Roma, oltre al campione d'Europa Carlo Ancelotti, mentre non ci sono il campione d'Italia Stefano Pioli, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Lo scorso anno ad accaparrarsi il premio fu Thomas Tuchel.



Di seguito l'elenco completo: