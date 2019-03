Mario Balotelli si è ripreso la nomea del campione in Ligue 1 e da quando veste la maglia del Marsiglia è tornato ai livelli più alti attraversati nel corso della sua carriera. Al termine della partita vinta per 2-0 dall'OM sul Saint Etienne e in cui SuperMario ha trovato il gol del vantaggio, l'allenatore dei Verdi, Jean-Louis Gasset ha speso parole d'elogio importantissime per lui paragonandolo a un altro grandissimo attaccante: "Mi ricorda Ibrahimovic"