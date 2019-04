France Football ha individuato i 5 allenatori con il salario annuale più alto. Non c'è Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus; non c'è Zinedine Zidane, rientrato da poco al Real Madrid; non c'è Jurgen Klopp, manager del Liverpool capolista in Premier League. E allora, chi c'è?



Guardiola è presente, così come Valverde, rispettivamente allenatori di Manchester City e Barcellona. Presente anche Diego Pablo Simeone, fresco di rinnovo contrattuale con l'Atletico Madrid. E poi, due esonerati: José Mourinho, che è stato cacciato dal Manchester United; e Thierry Henry, che al Monaco c'è rimasto solamente 20 partite, con 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Della serie, l"a buonuscita aiuta"...