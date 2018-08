Allerta meteo sulla terza giornata di Serie A: l'anticipo Milan-Roma potrebbe essere pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina in serata. Altre partite importanti nel pomeriggio/sera di sabato 1 settembre, entrambe in Emilia Romagna, che proprio sabato sarà la Regione più colpita dal maltempo: Bologna-Inter alle 18 e poi Parma-Juventus alle 20:30. In entrambi i casi è attesa forte pioggia.