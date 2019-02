C'è grande apprensione per l'ordine pubblico in vista di Napoli-Juventus, big match della prossima giornata di campionato e scontro probabilmente decisivo per chiudere o lasciare ancora aperta la lotta scudetto. Che non sarà una partita come le altre è apparso evidente già in questi giorni in cui il Questore di Napoli, De Iesu, si è messo in contatto permanente con i dirigenti della Digos per evitare scontri e problemi fra le due tifoserie.



ATTESI 1000 TIFOSI BIANCONERI - Al San Paolo domenica sera sono attesi infatti oltre 1000 tifosi bianconeri per cui è stato riaperto il settore ospiti non senza polemiche. Sì perché per la gara di andata fu vietata la trasferta ai tifosi napoletani che, oggi, sono infuriati per un provvedimento non reciproco nei confronti degli ultras juventini. A questo si aggiunge il problema che all'interno della Campania i tagliandi per settori diversi da quello ospiti potranno essere acquistati anche da tifosi bianconeri, mentre sono stati penalizzati, riporta Tuttosport, i tifosi napoletani fuori regione che, senza tessera del tifoso, non possono acquistare i biglietti per la partita. "NON USATE SIMBOLI BIANCONERI" - La Prefettura ha già preallertato oltre 800 agenti e 1000 steward per contenere, limitare e coordinare l'afflusso allo stadio dei tifosi. Le forze dell'ordine si concentreranno soprattutto sulle vie di avvicinamento al San Paolo per evitare incroci fra gruppi organizzati. L'invito però rimane netto: "Il consiglio della Questura è quello di "non indossare simboli e vestiario della Juventus nel tragitto verso l'impianto di Fuorigrotta". Per una partita che si preannuncia infuocata. In campo e non solo.