Allo stadio solo se in possesso di un tampone negativo, anche per chi è regolarmente vaccinato. Questa è la misura che il governo dovrebbe approvare giovedì 23, per provare ad evitare un'impennata di contagi durante le feste di Natale. Un provvedimento che riguarderà la partecipazione a tutti i grandi eventi nei luoghi affollati di persone. L'allarme è stato lanciato dal Comitato tecnico scientifico per la risalita della curva epidemiologica, con il rischio che la variante Omicron diventi prevalente in Italia.





Così, come riportato dal Corriere della Sera, oltre al green pass "rafforzato", che certifica la guarigione o la vaccinazione, per partecipare alle feste in piazza, nelle discoteche, negli alberghi e nei locali pubblici bisognerà avere l’esito negativo del tampone. Obbligatorio anche per andare allo stadio. Per cinema e teatri, dove c'è obbligo di mascherina e i posti sono assegnati - non è ancora stabilito se sarà necessario un tampone negativo o basterà il green pass rafforzato. Sembra da escludere invece che tale misura venga applicata anche per andare al ristorante e nei locali dove si mangia al chiuso.