Le esequie di Andrea Rinaldi, il diciannovenne cresciuto calcisticamente nell'Atalanta, spirato nella mattinata di ieri dopo che un aneurisma cerebrale l'aveva colpito venerdì pomeriggio nella sua abitazione, si terranno giovedì 14 maggio alle ore 15.30 allo stadio di Cermenate, in via Montale. Grazie al grande spazio aperto, chiunque potrà partecipare al funerale senza quelle limitazioni del numero di persone imposte da una cerimonia in chiesa: le forze dell'ordine controlleranno che tutti rispettino la distanza minima e indossino le mascherine.



RITIRATA LA MAGLIA- La camera ardente sarà allestita da domani, mercoledì 13 maggio, fino alla mattinata di giovedì nella palestra antistante lo stadio: la salma di Andrea, come riporta aclegnano.it, è stata composta con la tuta lilla della squadra. La maglia numero 8 indossata in questa stagione da Rinaldi verrà ritirata dalla società e consegnata alla famiglia. Nessuno potrà più indossarla, sarà per sempre la maglia di Andrea Rinaldi.