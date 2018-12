Ha 18 anni, lo accostano a Riquelme ma costa 20 milioni di euro. Clausola rescissoria, pagare moneta vedere cammello. Agustin Almendra per il Boca Juniors è una pepita d'oro, un altro gioiello sfornato dal settore giovanile che può essere venduto in Italia: prima Paredes a Roma, poi Bentancur alla Juventus che ha messo gli occhi da tempo anche su Almendra. Centrocampista offensivo, qualità e visione di gioco considerate fuori dal normale, Almendra è già in decollo al Boca nonostante sia giovanissimo. E il ds bianconero Fabio Paratici lo ha fatto seguire in più di un'occasione, invaghito dal talento di questo ragazzo ma ancora non convinto dal suo prezzo elevato.



BLITZ DEL NAPOLI - Adesso però il Napoli prepara un dispetto alla Juve, l'inserimento che non ti aspetti. Da giorni, Cristiano Giuntoli si è fiondato su questo centrocampista: Almendra al Napoli piace tantissimo, secondo quanto appreso da Calciomercato.com c'è in questi giorni a Buenos Aires un emissario del club di De Laurentiis per trattare col Boca. Prima proposta formale, 15 milioni di euro: rifiutata. Ma il Napoli vuole insistere, la richiesta è di 20 milioni come da clausola eppure si punta ad abbassarla concedendo al Boca Juniors di trattenere Almendra per altri 6 mesi in Argentina. Dialogo aperto, il Napoli è fiducioso e vuole stringere per questo talento mentre la Juve non era andata oltre il gradimento. Non una priorità bianconera, ma il blitz azzurro è stato inaspettato. Ma rimane tutto da concludere, occhio agli inserimenti pericolosi (anche dall'estero, vedi Valencia). Perché per dirottare il Bentancur-bis c'è ancora strada da fare, palla al Napoli...