Almeria nella storia del calcio spagnolo, ecco perché

L’Almeria entra suo malgrado nella storia del calcio spagnolo. Il club spagnolo si trova ultimo in classifica nell’attuale Liga con 7 punti a- 13 dal Celta Vigo quartultimo. Con il pareggio di ieri contro l’Athletic Bilbao per 0-0 sono entrati nella storia non in ottica positiva però. Gli andalusi infatti fin qui hanno raccolto 7 pareggi e 17 sconfitte. Nessuna squadra aveva disputato finora le 24 partite di campionato senza neanche una vittoria, superato il record dello Sporting Gijon della stagione 1997-1998.



I DETTAGLI - Ha dell’incredibile questa storia del fanalino di coda della Liga, ultima con 7 punti. La salvezza attualmente appare utopia, vista la distanza dalle altre pretendenti e questo incredibile record negativo che andrebbe sovvertito il più presto possibile. Le prossime 4 partite li vedranno protagonisti contro Granada, Atletico Madrid, Celta Vigo e Siviglia.