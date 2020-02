In vista di Lazio-Inter, il doppio ex Matias Almeyda (allenatore argentino dei San Jose Earthquakes nella MLS statunitense) ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La Lazio può farcela, è aggressiva, dinamica, forte. Ha grandi talenti come Luis Alberto e Correa, ma Conte è l’arma in più dell’Inter. Non mi sbilancio…".



"Simone Inzaghi mi emoziona, la nostra Lazio è simile alla sua. Spero vinca lo scudetto. Simone era tranquillo, oggi sembra un altro. I pazzi eravamo noi argentini. Sogno di allenare la Lazio. Ora c'è Inzaghi, spero resti lì per altri dieci anni, ma il giorno in cui si stufa, io ci sono!".