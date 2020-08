Veloci, velocissimi. Ci sono quei giocatori che quando partono non li fermi più. Corrono in campo, sognano Bolt. Come Cristiano Ronaldo al Mondiale del 2018 in Russia, quando ha raggiunto i 38,6 km/h. Il calciatore più veloce al mondo è il terzino sinistro del Bayern Monaco Alphonso Davies: classe 2000, il canadese raggiunge i 36,51 km/h. Ma chi sono gli altri giocatori più veloci in assoluto? Quasi tutti protagonisti in Champions, tra loro c'è n'è anche uno che presto sbarcherà in Serie A.



