Alta tensione prima del match in Germania tra Lazio e Eintracht. Come riporta Il Tempo, una quarantina di tifosi dell'Atalanta, gemellati con i tedeschi, insieme ai padroni di casa avrebbero cercato lo scontro in un pub vicino la stazione di Francoforte prima del match.



PROVOCAZIONI - Provocazioni, addirittura il tentativo di una carica: i tifosi della Lazio, una ventina, non avrebbero reagito alle provocazioni e la polizia avrebbe ristabilito la calma in poco tempo. Cinque i fermati, già rilasciati.