Alta tensione nell'Est Europa. La Moldavia ha infatti espulso un gruppo di tifosi del Partizan Belgrado, che si era recato nel territorio moldavo per assistere alla partita della squadra serba, in Conference League, contro lo Sheriff Tiraspol, nella capitale Chisinau. La decisione arriva il giorno dopo che il presidente moldavo Maia Sandu ha affermato che i serbi stanno organizzando un colpo di stato nel paese, con la protezione dei russi, per creare altro scompiglio dopo l'invasione dell'Ucraina.