Jose Altafini ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Milan e Inter: “I rossoneri mi piacciono molto e il mercato non è ancora finito. Bakayoko sarebbe un buon rinforzo, però Kessie che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto un po’ mi preoccupa. I dirigenti del Milan stanno lavorando bene, dovrebbero trovare una soluzione in fretta. Più forte dell'Inter? Direi che per il momento sono alla pari, perché sono convinto che anche l’Inter farà altri acquisti, quindi non si può dare un giudizio definitivo. Però è stato recuperato molto terreno con l’acquisto di Giroud, che sarà molto importante. L’Inter ha perso Lukaku ma Dzeko è ottimo”.