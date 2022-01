Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, José Altafini ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto tra Inter e Milan.



"Secondo me l'Inter è favorita perché dall'anno scorso è migliorata molto. Il Milan sta giocando molto bene, pur mancando dei giocatori. Pioli sta facendo un bel lavoro e ha il vantaggio che non gioca in Champions League".