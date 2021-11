Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli, ha espresso la propria opinione sulla squadra allenata da Simone Inzaghi.



"Prima con le grandi l'Inter non aveva mai fatto risultato pieno, ma comunque non perdeva gli scontri diretti, ora ha dimostrato di saperli pure vincere. Il messaggio mette un po' d'ansia alle altre. È stata la partita della svolta, l'Inter si è rimessa in corsa per campionato e Champions League. Gli scudetti si vincono a marzo e il Napoli senza Osimhen per due mesi, farà molta fatica. Calendario? fino alla sosta di Natale l'impegno più scomodo è la Roma, per il resto ha partite abbordabili contro squadre medie. Gli scudetti si vincono battendo le piccole, l'Inter aveva il problema di non riuscire a superare le grandi, ma il blocco mentale è rimosso. Il calendario può aiutarla: rischia di fare il pieno di punti. Le critiche ai cambi di Inzaghi? Quando si vanno a vedere le sostituzioni si deve poi considerare il risultato finale. Le critiche bisogna farle quando si perde, Inzaghi ha vinto, ha ragione. La vittoria sul Napoli lascia un messaggio chiaro: l'Inter c'è. Ha una rosa di prim'ordine, cambia cinque uomini e non te ne accorgi".