L'ex attaccante di Inter e Juve Alessandro Altobelli parla a La Gazzetta dello Sport e fa capire di non aver gradito la scelta di giocare Juve-Inter. "Lasciamo stare le condizioni in cui si è giocato...penso però che Conte abbia fatto un grande lavoro quest’anno, c’è un progetto chiaro e riconoscibile. Il gap con la Juve era importante, se ripensiamo alla stagione precedente. I bianconeri poi hanno una rosa lunghissima, tante armi a disposizione. Eppure fino al k.o. di Torino l’Inter era in scia in classifica".