Intervistato da fcinter1908.it, l'ex centravanti dell'Inter, Alessandro Altobelli, parla del suo tifo per i colori nerazzurri.



"Io non sono tifoso dell'Inter perché ci ho giocato, ma perché sono nato interista. Quando ho cominciato a giocare a calcio non immaginavo di fare la carriera che ho fatto, ma sognavo di vestire quella maglia. Negli anni mi volevano Milan e la Juve, ma ho scelto l'Inter perché l'amavo da sempre. E' stato un grande onore rappresentare quella maglia. Ho cercato di farlo nel modo migliore, non so se ci sono riuscito, ma non mi posso rimproverare niente: ho sempre dato tutto".