Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport dell'affare Salah alla Juve: "Un’idea geniale. Un affare colossale: calcisticamente, mediaticamente e commercialmente. Un affare possibile perché, sul mercato del terzo millennio, nulla è impossibile. Hai presente Ronaldo alla Juve? Per i tifosi arabi, Salah è un autentico semidio. E nel mondo arabo, la Juventus è amatissima. La finale di Supercoppa a Gedda ha moltiplicato la passione e l’interesse per i bianconeri, così come per il Milan. Ma la sola ipotesi che Salah possa giocare al fianco di Cristiano Ronaldo in bianconero, è qualcosa di straordinario. Qui, in queste ore, non si parla d’altro.



Salah alla Juve in coppia con CR7 renderebbe i bianconeri pressoché invincibili. Tecnicamente, le sue caratteristiche si sposerebbero in modo splendido con Cristiano. Mohamed è una freccia che unisce la velocità di esecuzione a una classe purissima. Umanamente è una persona unica per educazione, simpatia, disponibilità. E poi... Prova a immaginare lo straordinario ritorno economico di questa operazione, sotto l’aspetto della commercializzazione del marchio Juve nel mondo arabo, pensando anche ai mondiali 2022 in Qatar. Che vada in porto o no l’operazione Salah Bianconero, chi l’ha soltanto prospettata è un genio. E conferma come la Juve sia una delle grandi potenze del calcio mondiale".