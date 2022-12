Una nuova ondata di polemiche sta travolgendo Ignazio La Russa, Presidente del Senato e quindi seconda carica dello stato italiano. Questa volta l'Inter, per cui fa il tifo da sempre, non c'entra e non c'entra neanche l'Inter club Montecitorio a cui, disse, non avrebbe rinunciato mai, piuttosto non avrebbe accettato la carica di Presidente del Senato.



Il senatore di Fratelli d'Italia è al centro di un'enorme polemica per un post pubblicato sul proprio profilo facebook in cui ha ricordato ed elogiato l'Msi, il Movimento Sociale Italiano, partito storicamente neofascista e, quindi, su posizioni opposte a quelle della Costituzione Italiana su cui La Russa ha giurato nel momento dell'insediamento. Tante le critiche arrivate soprattutto da esponenti del PD, una su tutte Laura Boldrini che presidente di una delle due camere lo è stata nell'ultima legislatura.