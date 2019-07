Se Gigi Buffon avesse scelto di lasciare Parigi per trasferirsi, come gli era stato richiesto, a Oporto oppure al Barcellona non ho dubbi che su di lui sarebbero piovute un mare di critiche per la serie “egoista attaccato al denaro” disposto a scendere in campo fino all’ultimo respiro. Se Gigi Buffon avesse dato retta a quella vocina dentro che gli suggeriva di andare a chiudere la propria carriera nella squadra dove la sua scalata al successo aveva avuto inizio e cioè nel Parma, sarebbe stato oggetto di commenti certamente più benevoli ma anche carichi di facile retorica provocati sa una decisione piena di sentimento ma anche di sottile malinconia.