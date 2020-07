L'erede di Rafael Toloi è ormai da qualche mese il suo allievo prediletto. Il nome è tutto un programma, ma nessuno meglio di lui può riparare la difesa nerazzurra dagli assalti nemici: Bosko Sutalo, difensore croato nato il primo giorno del 2000, è la vera rivelazione della ripresa post-Covid di questa Atalanta che non finisce mai di stupire.



ESCALATION- Dopo aver trascorso mezzo campionato ad ambientarsi dalla panchina, Sutalo, fermo ai box per settimane a causa di un edema allo scafoide del piede destro, si è subito fatto trovare pronto alla ripartenza esordendo proprio al posto del suo maestro Rafael Toloi, il 2 luglio contro il Napoli. Poi ha giocato la prima da titolare a Cagliari, sempre come vice Toloi, facendosi notare per l'insistenza negli sganciamenti, come ricorda L'Eco di Bergamo.



NUOVO MANCINI- I 90' ben spesi contro il Brescia e la superlativa prova di San Siro, dove ha tolto il fiato a Rebic per tutto il tempo, delineano un futuro 'alla Gianluca Mancini'. Non a caso, da quando Sutalo aiuta i compagni nelle retrovie, l'Atalanta gestisce la partita con maggiore concentrazione e lucidità.