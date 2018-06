Gentile Procuratore,sono l'ennesimo papà che probabilmente le rompe le scatole, ma devo denunciare il triste caso di mio figlio portiere con la maglia numero 12. In questi giorni non si fa altro che parlare della solitudine di Loris Karius, lo "sfortunato" (ma miliardario) portiere del Liverpool che, dopo le due clamorose papere nella finale di Champions League, non ha ricevuto, almeno apparentemente, il conforto né dei compagni di squadra in campo né dei dirigenti nel dopo partita. Non fa, invece, notizia la solitudine che vivono i giovani calciatori che portano la maglia con il numero 12 appiccicato sulla schiena messo lì quasi a voler dire "non giocherai mai da titolare!". Mio figlio non gioca, e vengo al punto, perché davanti a lui c'è il figlio del presidente della società come inamovibile titolare. Siamo nei dilettanti e mi pare davvero assurdo che mio figlio non abbia mai la possibilità di fare un minuto di partita ufficiale. La sua più che una solitudine è una vera e propria esclusione dal calcio manovrata da chi paga e quindi comanda. Cosa devo fare per aiutare mio figlio? Giancarlo '59per inattività del calciatore, purché l'inattività non dipenda da causa imputabile al calciatore stesso (es. infortunio). Il calciatore dovrà pertanto essere incluso nelle c.d. liste di svincolo nei primi 15 giorni di luglio. Ma avremo risolto il problema? Non spetta a me giudicare se suo figlio meriti o meno la maglia n. 1 anziché la ingloriosa (?) n. 12, ma almeno cambiare casacca potrebbe consentire al ragazzo di giocarsi altrove una opportunità di partire da titolare.Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it