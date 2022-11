Come ogni 4 anni, tornano le tifose che spingono a guardare più sugli spalti che in campo. Ai Mondiali in Qatar non c’è dubbio: la tifosa più sexy è Ivana Knoll. Modella ed ex miss Croazia, la ragazza è al seguito della sua nazionale e sta riscuotendo un grande successo sui social dove posta le sue foto mozzafiato. Immagini che però non sono sfuggite alla popolazione del Paese che ospita la rassegna iridata e che le hanno attirato numerose critiche. “Vergognati, rispetta la nostra cultura”, “Sei in Qatar: rispetta le regole, questo è un Paese musulmano” e “Nel caso non lo sapessi: qui è vietato vestirsi così”, sono solo alcuni dei tanti messaggi che campeggiano sul suo profilo Instagram. Lei continua imperterrita a spogliarsi e le sue foto si lasciano di certo guardare. Ecco la GALLERY a lei dedicata