Il Milan non vuole cedere Gigio Donnarumma e, al contrario, una volta presa la decisione di toglierlo dal mercato gli ha anche garantito che, a mercato chiuso, si siederanno attorno a un tavolo per trattare il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2021. L'interesse del PSG, come riporta il Corriere dello Sport non cambierà i piani societari.