Nei giorni scorsi aveva fatto il giro del web la notizia del possibile flirt fra il presidente dell'Inter, Steven Zhang e la bellissima showgirl Melissa Satta. Like social, commenti galeotti e un flirt mai realmente confermato. E infatti nelle ultime ore si sta facendo largo un nuovo gossip che vede protagonista la storica ex di Kevin Prince Boateng.



La Satta è stata infatti pizzicata dalla blogger Deianira Marzano in una serata piuttosto intima con il tennista italiano Matteo Berrettini. I due hanno assistito insieme alla sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Lione e poi sono stati fotografati in atteggiamenti intimi in un locale di Milano in cui, riporta la blogger ci è scappato anche un bacio galeotto.



