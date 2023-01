Clamorosa rivelazione di Dagospia. Il noto sito web ha riportato di una possibile love story tra Melissa Satta, showgirl in passato legata sentimentalmente a Kevin Prince Boateng, e il presidente dell’Inter Steven Zhang.



Secondo Dagospia, tra i due ci sarebbe qualcosa di più di un’amicizia, un legame affettuoso che va anche al di là del tifo, visto che la Satta è notoriamente milanista. E che va al di là di quel selfie scattato a Miami un paio di mesi fa... Tant'è che la Satta si è prodigata a complimentarsi via social con il numero uno cinese dei nerazzurri.



