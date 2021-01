Dopo che negli ultimi giorni i profili ufficiali del Presidente uscente sono stati bloccati da Facebook e Twitter, in seguito agli eventi di Capitol Hill,Non si placa quindi la dura presa di posizione e di condanna del mondo del web nei confronti dei fatti accaduti lo scorso 6 gennaio mentre il Congresso era riunito per proclamare Joe Biden Presidente.generando quelle terribili immagini che hanno fatto il giro del mondo.Ma che cosa rappresenta Parler? Questo è un social fondato nell’agosto del 2018 da John Matze e Jared Thomson, ed è visto come un’alternativa nei confronti dei più blasonati Twitter e Facebook. Infatti, molti utenti si ritrovano su questa nuova piattaforma dopo essere stati bloccati su quelle più conosciute, grazie anche alle sue regole che permettono una maggiore libertà.A novembre 2020 sono stati conteggiati 4 milioni di utenti attivi e oltre 10 milioni di utenti in totale.A questo proposito, secondo il ceo di Parler, John Matze, il social resterà offline per almeno una settimana, in modo da trovare un nuovo server che permetterà la riattivazione della piattaforma.