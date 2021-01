Jake Angeli, lo "sciamano", uno dei simboli dell'assalto al Congresso Usa del 6 gennaio, è stato arrestato per ingresso illegale e violento e condotta disordinata.



Con lui anche Adam Johnson, il 36enne (identificato grazie ai social) fotografato mentre portava via il podio della speaker della Camera Nancy Pelosi. Fermato anche Derrick Evans, deputato statale della West Virginia. Sia Johnson che Evans sono stati arrestati nelle ultime ore. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato rinvii a giudizio per almeno tredici persone tra cui Richard Barnett, il 60enne fotografato con i piedi sulla scrivania della Pelosi



Le immagini di Angeli hanno fatto il giro del mondo, con il cappello di pelliccia e le corna da vichingo. Seguace del gruppo complottista Qanon, in una intervista rilasciata poco prima dell’arresto "lo sciamano" ha detto di aver contattato lui l’Fbi e di essere orgoglioso di quello che ha fatto.