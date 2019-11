Un inizio di stagione incredibile. Con la doppietta di ieri contro il Borussia Dortmund, Robert Lewandowski è arrivato a 16 gol nelle prime undici partite di Bundesliga. Nessun giocatore nella storia del massimo campionato tedesco era mai arrivato a segnare per undici gare consecutive. Un altro record per il 31enne, impreziosito dal ruolino di marcia di Champions: ha segnato in tutte e quattro le partite disputate sin qui dal suo Bayern Monaco. 6 reti per la precisione, che sommate alle 16 fanno 22. A queste va aggiunto il gol realizzato nelle due partite di Coppa di Germania, sono 23 complessivamente in 18 gare stagionali (nella Supercoppa persa contro il Dortmund era rimasto a secco). La media-gol è spaventosa: una rete ogni 67’ tra campionato e coppe. Numeri da paura per Lewandowski, davanti a tutti in Europa nella corsa alla Scarpa d’Oro. Nessuno tiene il passo del polacco sin qui, neanche lontanamente.







DAVANTI A TUTTI - Per Lewandowski parlano i numeri, nessun 9 al momento segna quanto lui. Tenere questo passo non sarà facile, ma il polacco non ha intenzione di fermarsi e vuole allungare la striscia in Bundesliga e riportare il Bayern Monaco in vetta alla classifica. In Europa, staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, vuole provare ad arrivare fino in fondo, a suon di gol. Davanti a lui al momento nella massima competizione europea c’è solo Erling Haaland, grande rivelazione del Salisburgo, che ha segnato 7 gol nelle prime quattro partite, uno in più di Lewandowski. Per trovare nella classifica marcatori un’altra prima punta bisogna arrivare a Mauro Icardi e Harry Kane, a 4 reti in quattro gare. Per la corsa alla Scarpa d’Oro, nei top campionati europei dietro a Lewandowski c’è Ciro Immobile, a 13 reti in Serie A fin qui. Subito sotto, fermo a 11, c’è Timo Werner, che insegue Lewa anche in Bundesliga. Seguono Jamie Vardy e Tammy Abraham, che in Premier League rispettivamente con le maglie di Leicester e Chelsea hanno realizzato 10 gol. Sergio Aguero, Wissam Ben Yeder, Karim Benzema e l’interista Romelu Lukaku sono fermi a quota 9. Hanno fin qui segnato meno i vari Kylian Mbappé, Luis Suarez, Gonzalo Higuain & co.



Per noi al momento è senza dubbio il miglior numero 9 in circolazione, per rendimento e gol. Voi cosa ne pensate?