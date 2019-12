Il mese di gennaio potrebbe riservare qualche sorpresa in più per i tifosi del Napoli. A riferirlo è Carlo Alvino, noto giornalista partenopeo tramite il suo profilo twitter:



"Calcisticamente parlando per il Napoli sarà un gennaio in controtendenza rispetto al solito. Non saranno poche, infatti, le operazioni che farà il club. #ForzaNapoliSempre".



Bisogna quindi aspettarsi un mese veramente ricco di sorprese in ottica calciomercato.