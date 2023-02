Padrone di casa a Sanremo, ma anche tifoso dell'Inter e grande appassionato di calciomercato. Amadeus, uno dei principali volti della televisione italiana e presentatore del Festival della Canzone Italiana, lo ha confidato all'inviato di Calciomercato.com all'Ariston: "Un grande saluto a voi, adoro il calciomercato, sono curiosissimo". Il calcio, in tutte le sue sfumature, fa parte della quotidianità di Amadeus, la Serie A è stato un tema affrontato con Gianni Morandi, poco prima dell'inizio della gara: "Sono un grande fan di Mourinho, però ho chiamato Simone Inzaghi per fargli i complimenti”. Morandi ha risposto: “Si ma facciamo i complimenti anche al Napoli prima”. A quel punto Amadeus ha replicato: “ho una moglie napoletana, il Napoli merita di essere in testa. Ha gente in panchina come Raspadori e Simeone".





FESTIVAL DEI GIOVANI - Lo scorso dicembre, presentando il Festival di Sanremo, in un'intervista radiofonica, Amadeus aveva usato un paragone calcistico: "Punto sui giovani, dovrebbero farlo anche i club di calcio in Italia. Ho aumentato a 6 il numero di giovani in gara con i 22 big, tra i quali ci sono altri giovani artisti come LDA (classe 2003 figlio di Gigi D'Alessio, ndr), Ariete e Madame (2002)".