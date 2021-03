Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Amadeus fa il bilancio sul Festival di Ibrahimovic: "Sembrava una follia farlo salire sul palco dell'Ariston, ma lui è stato intelligente a cogliere la sfida e si è rivelato fantastico anche giocando di squadra. L'arrivo in moto? Dopo il forfait di Naomi Campbell e Simona Ventura che ha dovuto rinunciare alla presenza per Covid ho pensato che stavano succedendo tutte a me. Ma non avevo pensato che Ibra è un supereroe e ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato. Ma ci tengo a ringrazie anche il Milan e i tanti tifosi di Zlatan venuti a Sanremo. Ibra può diventare davvero un attore: ha la faccia che buca il video e i tempi giusti. E' stata una rivelazione per tutti".