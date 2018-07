Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, il noto conduttore tv, Amadeus, si dice molto felice per il mercato condotto dall'Inter.



“Sono gasato per il mercato. Non solo per l’arrivo di Radja, sono colpito dall’acquisto di Lautaro Martinez, mi sembra fortissimo, e da quello di Asamoah, garanzia assoluta. E non è finita qui. Ho la convinzione che l’Inter quest’anno possa contendere lo scudetto alla Juventus che è costruita per vincere la Champions League e non ha più alibi per perderla. Siamo i primi antagonisti dei campioni d’Italia”.