, il suo. Tra i milioni di post, messaggi e ricordi del serbo manca quello dello svedese. Di certo non una dimenticanza, anche il duro Zlatan si sarà sciolto alla notizia. Modi di ricevere e metabolizzare tragedie del genere, modi di vivere simili quelli che li accomunavano.- La loro amicizia nasce così., i nerazzurri passano a Torino grazie a Cruz ma tra attaccante e difensore è duello da cavalleria rusticana. Prima“Quella volta che in campo ci prendemmo a testate, dopo”, aveva rivelato Mihajlovic. Intenzioni bellicose anche dall’altro lato del ring, come raccontò il procuratore dello svedese, Mino: ", adesso sono grandi amici".- L’amicizia nasce all’Inter l’anno dopo. La Juve va in B e Zlatan va dai nerazzurri. Prima di acquistarlo però, nel frattempo diventato vice di. La risposta è franca, nel suo stile: "Sì abbiamo avuto dei precedenti tra noi ma". Detto, fatto. Ibra all’Inter esplode anche grazie ai consigli del serbo. "Ricordo che in un derby voleva uscire a tutti i costi a fine primo tempo per un problema fisico ma io lo presi da parte e gli dissi:. Entrò nella ripresa, fece gol e giocò tutta la partita", racconta Mihajlovic. In quel periodo, per la prima volta dallo stesso lato, la loro acredine diventa amicizia, stima reciproca e fratellanza.- Non tornano più indietro, diventano inseparabili. Vannoin Sardegna,e non perdono occasione per elogiarsi. “, mi è sempre dispiaciuto non poterci giocare insieme”, le parole del milanista. “È sempre decisivo,”, quelle del compianto allenatore.Mihajlovic glielo propone, Ibrahimovic ci riflette sul serio, quasi gli promette un sì ma poi rifiuta. "Ci ho pensato un po' ma ho scelto il Milan perché volevo giocare in Europa", ammette. All’annuncio della malattia, Zlatan scrisse: “A". Ora che Sinisa non c’è più, il silenzio del fratello acquisito vale più di mille parole.