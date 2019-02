Amauri, ex attaccante della Juventus, in bianconero dal 2008 al 2011, ha parlato in una breve intervista ai microfoni di Tuttonapoli.net: "Juve? Ho vissuto momento belli e altri brutti. Arrivai in un ottimo periodo, poi dal 2009 al 2011 qualcosa cambiò: la società non c'era più, noi giocatori eravamo spaesati, collezionammo due settimi posti in campionato. Poi? Tornarono gli Agnelli e decisero che Amauri non rientrava più nei loro piani".