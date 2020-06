Intervenuto a tuttojuve.com, l'ex attaccante bianconero Amauri ha spiegato: "Da tempo che racconto di come in quella Juve mancasse una società. Ed è quello il motivo principale per cui non si vinceva. Perché una volta che è andato via Ranieri, c'è stato il caos più totale. La squadra del 2009-2010 a livello di nomi era più forte di quella che ha poi vinto due anni dopo lo scudetto, ma il gruppo allenato di Conte aveva una coesione forte a livello di gruppo, una grande mentalità e una voglia di vincere che non si vedeva da anni in quell'ambiente. I campioni si sono ricompattati e insieme hanno vinto uno storico titolo. Che è stato l'inizio dei successi di oggi".