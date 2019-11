L’ex attaccante della Nazionale Amauri a Centro Suono Sport ha così parlato di Nicolò Zaniolo: “La Roma ha fatto sempre bene negli ultimi anni, eppure non è mai riuscita a vincere il campionato. La prima big che ho affrontato è la Roma che ha vinto lo Scudetto nel 2001. Hanno ottimi giocatori come Zaniolo, il più forte italiano, ha tutto per diventare il numero uno. La società, investendo sui giovani, dovrebbe aspettare. Se si fanno buoni investimenti e i giocatori cresciuti vengono venduti, difficilmente si può vincere la Serie A. Zaniolo lo farei giocare sempre, dove lo si mette sta facendo bene. Ho notato che ha personalità e un ottimo tiro, un giovane completo e dipende da lui crescere bene e diventare un punto di riferimento”.