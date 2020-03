L'emeregenza coronavirus ha ovviamente stoppato, almeno per il momento, la questione legata alla rinegoziazione dei diritti tv per il triennio 2021-2024 della nostra Serie A. Nelle ultime assemblee di lega, infatti, la precedenza è stata data alla gestione dell'emergenza e delle perdite, ma presto la Lega Serie A si troverà a dover pubblicare il bando per i prossimi diritti tv e dietro le quinte ci sono già diverse aziende ed entità che si stanno muovendo per accaparrarseli.



Volti noti, ma anche nuove realtà come ad esempio il colosso Amazon che con il suo Prime Video sta valutando la possibilità di inserirsi nelle trattative. Come riporta Milano Finanza, il dossier è finito sul tavolo dei dirigenti dell'azione diretta da Jeff Bezos che sta studiando la possibilità di entrare nel mercato italiano dopo aver già investito nei diritti della Premier League con esito positivo.



In Inghilterra Amazon Prime Video ha investito bene 90 milioni di sterline per poter avere i diritti di ritrasmissione di ben 30 gare all’anno, tra cui anche l'intero turno del Boxing Day. Per la Serie l'opzione che l'azienda di Seattle sta valutando è quella di presentare un'offerta sul piano dei diritti online (OTT) in cui oggi è Dazn a trasmettere le gare. Proprio Dazn ha confermato che vuole mantenere la propria posizione, ma dovrà fronteggiare la concorrenza di Amazon, ma anche di Sky che sta valutando anch'essa la possibilità di fare un’offerta per il web.