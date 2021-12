L'emittente OTT, vi abbiamo racconato (), è ai ferri corti con Tim in seguito all'investimento suiche non stanno ripagando lo sforzo economico fatto finora. Una scelta strategica che inevitabilmente porta con sé riflessioni da parte dei vertici, riflessioni che si vanno ad aggiungere ad altre idee già tracciate da, secondo quanto riportato da MilanoFinanza, anche su quello del colossoUna mossa già preannunciata nei mesi scorsi daln che aveva aperto ad investimenti di capitali da enti terzi che siano pubblici o privati:. Così il dossier è arrivato, tramite advisor e banche anche sul tavolo di, proprietario di Amazon cheDi fatto Amazon sa che ancora per molto tempo non potrà acquistare i diritti tv di tanti campionati, fra cui la Serie A trasmessa proprio da Dazn, ma quello che più conta sonoe in parte anche nel resto d'Europa, come dimostrato i dati e le difficoltà riscontrate da Dazn e Tim in questo inizio di stagione.