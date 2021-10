Ambra Angiolini e Max Allegri, tutto finito. L'ennesima conferma arriva oggi con le parole dell'attrice, che ha ribadito come la storia con l'allenatore della Juventus sia ai titoli di coda. E anzi, si dice pronta a un nuovo inizio. "Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state - le sue parole a Radio Capital -. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta".



Poche ore prima Ambra ha anche ringraziato, tramite social, la figlia Jolanda, che l'aveva difesa con una Instagram Stories: "Gentile e coraggiosa, la mia stella", ha scritto Ambra rivolta alla figlia.